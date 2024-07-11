Karabük'teki Kereste Fabrikalarına İdari Para Cezası - Son Dakika
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Karabük'teki Kereste Fabrikalarına İdari Para Cezası

Karabük\'teki Kereste Fabrikalarına İdari Para Cezası

Karabük'ün Yenice ve Eskipazar ilçelerinde faaliyet gösteren 3 kereste fabrikasına, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle 306 bin 108 TL idari para cezası kesildi. İncelemeler sonucunda fabrikalarda duman tahliye sistemi bulunmaması, toz temizliğinin yetersiz yapılması ve dizel forklift kullanılması gibi ihlaller tespit edildi.

11.07.2024 14:07
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Karabük'ün Yenice ve Eskipazar ilçesinde faaliyet gösteren 3 kereste fabrikasına 306 bin 108 TL idari para cezası kesildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Yenice ve Eskipazar ilçesinde faaliyet gösteren kereste fabrikalarına yönelik 2023 yılında gönderilen müfettişlerin incelemesi sonrası çeşitli taşal dumanı ve forttig kullanımı gibi çeşitli tedbirlerin alınmamasından dolayı cezai işlemler uygulandı.

Yapılan incelemelerde fabrikalarda 'iş yerinde duman tahliye/kontrol sistemi kurulmadığı', toz temizliğinin süpürge ile basınçlı havayla yapılması ve denetimlerin yapılmadığı', 'elektrik panolarının IP koruma seviyelerine ilişkin belgelerin görülmemesi' ve 'iş yerinde tozlu ortama girip çıktığı tespit edilmiş 1 adet dizel forklift bulunduğu' gerekçesiyle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin maddeleirne göre cezai işlem uygulandı. Yazılan sonucu Eskipazar'da faaliyet gösteren bir kereste fabrikasına 224 bin 684 TL, Yenice'de faaliyet gösteren 2 ayrı kereste fabrikalarının birine 46 bin 528, diğerine ise 34 bin 896 TL olmak üzere toplam 306 bin 108 TL idari para cezası kesildi.

Çeşitli maddelerkesilen ilginç cezalar arasında yakılan talaşlardan çıkan dumanlar ile forkliftlerin neden elektrikli değil de dizel olması ise pest pes dedirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eskipazar, Karabük, Yenice, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'teki Kereste Fabrikalarına İdari Para Cezası - Son Dakika

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