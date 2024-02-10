Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangını söndürüldü

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi Deperyaka yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Olay yerine gelen Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı.

10.02.2024 19:23  Güncelleme: 19:27
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi Deperyaka yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İddiaya göre, kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle zor şartlarda müdahale edildi. Yaklaşık 100 dekar alana yayılan yangın, köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir orman muhafaza memuruna olay yerinde hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Öte yandan, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. - KARABÜK

Karabük\'ün Ovacık ilçesinde orman yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

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