Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç hatalı sollama sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya karışanların Yenice ilçesine bir cenaze için geldikleri belirtildi.

14.02.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük- Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere 1 kişi öldü 4 kişi ağır yaralandı.

34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracın iddiaya göre hatalı sollama sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza yapanların İstanbul'dan bir yakınlarının cenazesi için Yenice ilçesine geldikleri öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 14:57:50. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement