Karacabey'de batan geminin makine stajyeri toprağa verildi - Son Dakika
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Karacabey'de batan geminin makine stajyeri toprağa verildi

Karacabey\'de batan geminin makine stajyeri toprağa verildi

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan Batuhan A adlı kargo gemisinin makine stajyeri Ahmet Atav, Yalova'da defnedildi.

27.04.2024 15:21  Güncelleme: 15:24
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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A adlı kargo gemisinin makine stajyeri Ahmet Atav, Yalova'da toprağa verildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin bulunduğu bölgede, 3 gün önce deniz yüzeyinde ceset bulunmuştu. Cesedin kimliğini tespit eden Bursa Adli Tıp Kurumu, cansız bedenin 15 Şubat 2024 tarihinde batan Batuhan A gemisinin makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğunu belirledi. Ardından Atav'ın cenazesi memleketi Yalova'nın Altınova ilçesine getirildi. Atav'ın naaşı Hacı Teyfik Yılmaz Merkez Camisi'nde öğleyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınova İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazede baba Şenol Atav ve anne Hatice Demirkaya taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu.

Cenaze törenine Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de batan geminin makine stajyeri toprağa verildi - Son Dakika

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