Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından yapılan sıcak nokta uygulamasında 167 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı.
Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Karacasu ilçesi Yenice ve Alemler Mahallelerinde asayiş timleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yol kontrol noktası ve umuma açık yerlerde " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette, 167 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı, 43 araç kontrol edildi. Uygulamada 6 umuma açık işletmenin kontrolü yapılırken, 6 araç/sürücüye idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Karacasu'da Jandarma Uygulaması: 1 Aranan Yakalandı - Son Dakika
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