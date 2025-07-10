Karacasu\'da Jandarma Uygulaması: 1 Aranan Yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından yapılan sıcak nokta uygulamasında 167 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Karacasu ilçesi Yenice ve Alemler Mahallelerinde asayiş timleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yol kontrol noktası ve umuma açık yerlerde " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette, 167 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı, 43 araç kontrol edildi. Uygulamada 6 umuma açık işletmenin kontrolü yapılırken, 6 araç/sürücüye idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - AYDIN