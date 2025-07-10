Karacasu\'da Tarım Arazisinde Yangın: Başkan Büyükyapıcı Uyardı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürülürken, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı vatandaşlara 'dikkat' çağrısında bulundu.

Sabah saatlerinde Karacasu ilçesinde bulunan bir tarım arazinde yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye, orman ve Karacasu Belediyesi ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının ardından açıklama yapan Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Orman ve tarım alanlarında ateş yakılmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Büyükyapıcı açıklamasında "Bugün ilçemiz sınırları içerisinde bir tarım arazisinde yangın meydana geldi. İtfaiye, belediye ve orman ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için muhtemel yangın risklerine karşı azami dikkat göstermeleri önem arz etmektedir. Bu kapsamda anız yakılmaması, orman ve tarım alanlarında ateş yakılmaması, cam, şişe gibi güneş ışığını yansıtarak yangına sebebiyet verebilecek atıkların çevreye bırakılmaması, sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmaması hususlarında tüm hemşehrilerimizin duyarlı davranmalarını önemle rica ediyoruz. Herhangi bir duman veya şüpheli durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal bilgi verilmesi büyük önem taşımaktadır. Doğamızı, tarım alanlarımızı ve geleceğimizi birlikte koruyalım" ifadelerine yer verdi. - AYDIN