Karadeniz\'de Balıkçı Gemisine Saldırı

Karadeniz'de saldırı düzenlenen Türk bayraklı balıkçı gemisinde hayatını kaybeden vatandaş ile 4 yaralının tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kırım'ın batısında Sivastapol açıklarında saldırıya uğrayan Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesindeki 5 kişi yaralandı. Teknedeki yaralılar yakında bulunan Burak Kaya isimli balıkçı teknesine tahliye edildi. Kastamonu'nun İnebolu istikametine doğru hareket eden teknedeki yaralılardan biri hayatını kaybetti. Balıkçı teknesinden yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 gemi 4 doktor, 15 UMKE/hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekip ile harekete geçti. İnebolu Limanı'ndan öğlen saatlerinde hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, balıkçı gemisiyle 115 mil açıkta temas kurdu. Hayatını kaybeden ve yaralı balıkçıları daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisine alındı. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnebolu Limanı'na getirilerek hastanelere kaldırılacak.

Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, "5 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz'de (Kırım batısı, Sivastapol açıkları) Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Bahse konu saldırıya ilişkin gelişmeler ve yürütülen arama kurtarma faaliyetleri aşağıda yer almaktadır. Saldırı sonucu hasar alan Duru 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan Burak Kaya isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir. İhbarın alınmasını müteakip yaralı balıkçılarımıza ivedilikle tıbbi destek ulaştırılması ve sağlık kuruluşlarına tahliye edilmesi amacıyla bahse konu balıkçı teknesi ile koordinasyon sağlanmış, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 1 gemi (TCSG-96) saat 12.35 itibarıyla İnebolu Limanı'ndan 4 doktor, 15 UMKE/hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekip ile hareket etmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) Burak Kaya isimli balıkçı teknemize saat 19.20'de Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı'na geri intikale geçilmiştir. Hayatını kaybeden balıkçımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi. - KASTAMONU