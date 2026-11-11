Karadeniz Ereğli'de kırmızı ışık ihlali iddiasıyla motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de kırmızı ışık ihlali iddiasıyla motosiklet sürücüsü yaralandı

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Karadeniz Ereğli\'de kırmızı ışık ihlali iddiasıyla motosiklet sürücüsü yaralandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Cevizler Kavşağı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kırmızı ışık ihlali öne sürülen kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cevizler Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kepez istikametinden çarşı yönüne ilerleyen H.G. idaresindeki motosiklet, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sırada, kavşaktan hareket eden bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.G. yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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