Karadenizli iş adamı Yakup Balcan, hukuksuz ve izinsiz yayınlanan videosu için suç duyurusunda bulundu

Karadenizli iş adamı Yakup Balcan videosunun hukuksuz ve izinsiz bir şekilde yayınlandığı ve santaj edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Balcan yapay zeka ile üretildiğini iddia ettiği görüntülerin kendisine ait olmadığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Karadenizli iş adamı Yakup Balcan 30 Mart 2024 tarihinde sosyal medya da bir grup tarafından uygunsuz videosunun hukuka aykırı bir şekilde paylaşılmasının üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Balcan, suç duyurusunda yapay zeka ile üretilen ve kendisine ait olmayan video ile kendisinden şantajla para koparmaya çalıştıklarını iddia etti. Şantaj çetesi olarak çalıştıklarını iddia eden bu grubun şantajlarına boyun eğmediğini ve olayı savcılığa taşıdıklarını ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçe de Balcan'ın Avukatı Fatih Gündüz, "Yaklaşık 3-4 ay kadar önce yapmış olduğu yine bu görüşmelerin birinde müvekkilin izni ve haberi olmadan video görüntüsü alınmış ve ardından İnstagram uygulaması üzerinden sahte bir hesap açılarak izinsiz ve hukuka aykırı şekilde çekilen videosu bir süre burada yayınlanmış. Gerek ileti yoluyla gerekse başkaca kişiler etiketlenmek suretiyle birçok kişiye ulaştırılmış ardından paylaşım ve sahte hesap silinmiştir. Şüpheli Y. O. çeşitli aralıklarla gerek mesaj ve arama yoluyla gerekse müvekkilin iş yerine gelerek; müvekkilimin başkaca görüntü ve videolarının olduğunu bunların ifşa edilebileceğini, bu işi bir şekilde çözmesi gerektiğini söyleyerek sürekli olarak müvekkili üstü kapalı bir şekilde maddi menfaat elde etmek amacıyla tehdit ve şantaja maruz bırakmıştır. Şüphelinin, müvekkilin iş yerine gelişlerinden birinde şüphelinin avukatı sıfatıyla yanında Erdem Yeniay da bulunmakta olup ayrıca görüşülen iş yerinde müvekkilin çalışanları da aynı ortamda bulunmakla gerekirse iş bu kişilerin de bilgi ve bayanlarına başvurulabilecektir. Gerekmesi halinde bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması amacıyla iş bu çalışanlarında bilgileri verilecektir" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Karadenizli iş adamı Yakup Balcan, hukuksuz ve izinsiz yayınlanan videosu için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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