Karadon\'da hayatını kaybeden 30 madenci 15. yıldönümünde dualarla anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'ne bağlı ocakta, 17 Mayıs 2010 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı alanda meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi, facianın 15'inci yıldönümünde dualarla anıldı.

17 Mayıs Cumartesi günü çalışma olmaması nedeniyle ilk mesai günü olan 20 Mayıs 2025 Salı gündüz vardiyası öncesi facianın meydana geldiği Karadon Yenikuyu önünde düzenlenen anma törenine, TTK Genel Müdür Yardımcısı Mithat Gülsever, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Karadon Müessesesi Müdür Yardımcıları Hakan Yılmaz ve Hüseyin Kumru, Gelik İşletme Müdürü Murat Karagül, Kilimli İşletme Müdürü Koray Özalp, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yönetimi ile madenciler katıldı. Törende, faciada hayatını kaybeden maden işçileri ve tüm maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Yeşil, 15 yıl önce Karadon'da eksi 540 kodunda taşeron firmanın çalıştığı bölümde yaşanan grizu faciasında 30 maden işçisini kaybettiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımızı bu faciada şehit vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu kazadan önce de sonra da madenlerimizin kamu eliyle işletilmesinin önemini anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Karadon'da Kozlu'da, Soma'da, ülkemizin her noktasında yaşadığımız acılar sonucunda taşeronlaşmanın acı gerçeğiyle yüzleştik. Sendika olarak yaptığımız açıklamalar ve eylemlerde haklılığımız ortaya çıktı ama ne yazık ki bedeli işçi sınıfı ödedi. Bizler bu acıları tekrar yaşamamak için taşeronlaşmanın karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm maden şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Allah bizlere tekrar böyle acılar yaşatmasın" dedi. - ZONGULDAK