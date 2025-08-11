Karahallı'da Yangın: Ev Zarar Gördü

Uşak'ın Karahallı ilçesinde tek evde çıkan yangın söndürülürken, ev ise büyük zarar gördü.

Yangın, Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı evde henüz bilinmeyen neden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin uzun uğraşlar sonrası yangın söndürüldü.

Öte yandan, yangında can kaybı olmazken ev ise büyük zarar gördü. - UŞAK