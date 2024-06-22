Karaköy'de Ayakkabı Boyacısı Turistleri Kandırmaya Çalıştı

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Karaköy'de bir ayakkabı boyacısı, "fırça düşürme numarası" ile hedef aldığı turistlerden para almaya çalıştı. Ayakkabısını bedava boyayacağını söyleyen boyacıdan bir turist çift, yakayı zor kurtarırken diğeri ise ayakkabısını boyatmak zorunda kaldı. Zabıta ekiplerinin boyacıya cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

Beyoğlu Karaköy'de bir ayakkabı boyacısı, yaptığı 'fırça düşürme numarası' ile turistleri kandırmaya çalıştı. Turistlerin önünden giderek boya sandığındaki fırçayı yere düşüren boyacıya bir turist çift, uyararak fırçasını almasını istedi. Fırçayı alan boyacı çiftin ayakkabısını temizlemek istedi ancak turist çift yakayı zor kurtardı. Bir diğer olayda ise merdivenlerden inerken fırçayı düşüren boyacıyı yine turist bir çift uyardı. Ardından fırçayı alan boyacı, meydanda yürüyen çiftin peşine takılarak ayakkabısını temizlemek istedi. Boyacının ısrarlarına dayanamayan turist, ayakkabısını temizletip boyacıya da 200 lira verdi. Görüntülerin ardından zabıta ekiplerinin, boyacıya cezai işlem uyguladığı öğrenildi. - İSTANBUL