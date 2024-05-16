Karaköy-Kabataş tramvay hattında dilencilik yapan çocuklar yakalandı

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Karaköy- Kabataş tramvay hattında dilencilik yaptırılan küçük çocuklar, zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda tramvay hattını kendilerine mesken belirleyen dilenci çocuklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. Ardından harekete geçen ekipler, tramvayda dilencilik yapan çocukları yakaladı. Yakalanan çocuklar Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilenen küçük çocukların araca bindirilirken zabıta ekiplerine güçlük yaşattığı görüldü. - İSTANBUL