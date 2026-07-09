Karaman\'da Apartman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Karaman'da bir apartmanın müştemilatında çıkan ve binanın dış cephesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında park halindeki bir hafif ticari araç zarar gördü.

Olay, Gevher Hatun Mahallesi 1803. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın müştemilat kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın dış kaplama malzemesine sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın tüm binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında apartmanın yakınında park halinde bulunan bir hafif ticari araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN