Karaman'da bağımlılıkla mücadele toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Karaman'da bağımlılıkla mücadele toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

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Karaman\'da bağımlılıkla mücadele toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı
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Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı. Toplantıda kurumların yürüttüğü çalışmalar ve önceki kararların uygulanma durumu değerlendirildi; Çiçek, mücadeleden taviz verilmeyeceğini söyledi.

Karaman'da madde bağımlılığının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, önceki toplantıda alınan kararların uygulanma durumu ele alındı. İlgili kurumların faaliyetleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karaman Belediyesi, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile YEDAM-Yeşilay temsilcileri tarafından sunumlar yapılarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, önleyici ve koruyucu faaliyetlerin etkinliğinin artırılması ve toplumsal farkındalığın yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Bağımlılıkla mücadeleden taviz verilmeyecek"

Vali Hayrettin Çiçek, madde bağımlılığının toplum sağlığını ve geleceği tehdit eden önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çekerek, özellikle çocukların ve gençlerin bağımlılık yapıcı maddelerden ve zararlı alışkanlıklardan korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca belirli kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Çiçek, ilgili kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Mücadeleden taviz verilmeyeceğini kaydeden Çiçek, çocukların ve gençlerin bağımlılığın her türlüsünden korunması amacıyla çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Toplantı, önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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