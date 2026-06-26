Hafif ticari aracın çarptığı belediye işçisi ağır yaralandı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan belediye işçisine hafif ticari araç çarptı. Kazada belediye işçisi ile araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Süleyman E. (20) yönetimindeki 70 BC 005 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan belediye temizlik işçisi Fayık Y.'ye (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan temizlik işçisiyle araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fayık Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza yerinde temizlik işçisi Fayık Y.'nin yere düşen şapkası ve temizlik yaparken kullandığı süpürgesi dikkat çekti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - KARAMAN