Karaman\'da belediye işçisinin ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada

Karaman'da belediye temizlik işçisinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 2 gün önce akşam saat 22.30 sıralarında Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada Selim Süleyman E. (20) idaresindeki 70 BC 005 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan belediye temizlik işçisi Fayık Yigen'e (68) çarpmıştı. Ağır yaralanan Yigen, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan belediye işçisinin kazadan saniyeler önce başka bir aracın kendisine çarpmasından kıl payı kurtulduğu, ardından gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla sürüklendiği görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN