Karaman'da belediye işçisinin ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada - Son Dakika
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Karaman'da belediye işçisinin ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada

Karaman\'da belediye işçisinin ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada
27.06.2026 10:57  Güncelleme: 11:02
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Karaman'da belediye temizlik işçisi Fayık Yigen'e çarparak ölümüne neden olan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde işçinin kazadan saniyeler önce başka bir aracı son anda fark ettiği, ardından hafif ticari aracın çarpmasıyla sürüklendiği görülüyor.

Karaman'da belediye temizlik işçisinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 2 gün önce akşam saat 22.30 sıralarında Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada Selim Süleyman E. (20) idaresindeki 70 BC 005 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan belediye temizlik işçisi Fayık Yigen'e (68) çarpmıştı. Ağır yaralanan Yigen, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan belediye işçisinin kazadan saniyeler önce başka bir aracın kendisine çarpmasından kıl payı kurtulduğu, ardından gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla sürüklendiği görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da belediye işçisinin ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada - Son Dakika

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