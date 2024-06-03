Karaman'da belediye otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da belediye otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman\'da belediye otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da belediyeye ait yolcu otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaşlı adam yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

03.06.2024 17:29  Güncelleme: 17:32
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Karaman'da belediyeye ait yolcu otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Hacıcelal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö.'nün (87) kullandığı 70 AAF 914 plakalı motosiklet M.U. idaresindeki 70 FL 608 plakalı belediye ait yolcu otobüsüne yandan çarparak yere düşmesi sonucu C.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da belediye otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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