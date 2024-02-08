Karaman\'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Karaman'da jandarma ekipleri, 6 ay önce çalınan motosikleti bularak sahibine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ermenek Katranlı köyünde ikamet eden Ü.S. isimli şahsın ikametgah adresinde çalıntı motosiklet bulunduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçti. Şahsın ikametinde yapılan aramada, mavi renkli plakası olmayan motosiklet ele geçirildi. Yapılan incelemede motosikletin 01 Ağustos 2023 tarihinde Ermenek/Mut yolu üzerinde park halindeyken çalındığı ve V.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Bulunan motosiklet Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığında götürülerek sahibine teslim edildi.
Jandarmadan yapılan açıklamada, "İlimizde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edilecektir" denildi. - KARAMAN
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