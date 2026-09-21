Karaman'da denetimlerde yakalanan 12 kişiden 11'i tutuklandı, 154 araç men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da denetimlerde yakalanan 12 kişiden 11'i tutuklandı, 154 araç men edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman\'da denetimlerde yakalanan 12 kişiden 11\'i tutuklandı, 154 araç men edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 14-20 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde aranan 12 kişi yakalandı, şüphelilerden 11'i tutuklandı. Denetimlerde 154 araç trafikten men edilirken çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi.

Karaman'da son bir haftada asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-20 Eylül tarihleri arasında kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında 3 bin 33 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 12 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Trafik denetimlerinde 154 araç trafikten men edildi

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 84 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 42 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 12 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimler sonucunda 154 araç trafikten men edilirken, 19 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Gerçekleştirilen denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği, 3 kesici ve delici alet, 16 gram bonzai, 1 gram bonzai ham maddesi, 39 içimlik emdirilmiş bonzai, 2 gram esrar, 449 sentetik ecza, 6 gram metamfetamin, 1 kök kenevir bitkisi, 6 litre el yapımı alkol, 47 litre etil alkol ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikKaramanGüncelTrafikAsayişEylülSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
15:23
Yıllar önce yaptığı başına iş açtı Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıllar önce yaptığı başına iş açtı! Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
15:09
“Parası olan yapar“ dönemi bitiyor TFF’den Türk futbolunu sarsacak karar
"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
15:02
Kurtlar Vadisi’ndeki “Kazım Kaşifoğlu“ ifadeye çağrıldı
Kurtlar Vadisi'ndeki "Kazım Kaşifoğlu" ifadeye çağrıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 15:49:17. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da denetimlerde yakalanan 12 kişiden 11'i tutuklandı, 154 araç men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement