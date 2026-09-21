Karaman\'da denetimlerde yakalanan 12 kişiden 11\'i tutuklandı, 154 araç men edildi

Karaman'da son bir haftada asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-20 Eylül tarihleri arasında kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında 3 bin 33 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 12 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Trafik denetimlerinde 154 araç trafikten men edildi

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 84 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 42 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 12 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimler sonucunda 154 araç trafikten men edilirken, 19 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Gerçekleştirilen denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği, 3 kesici ve delici alet, 16 gram bonzai, 1 gram bonzai ham maddesi, 39 içimlik emdirilmiş bonzai, 2 gram esrar, 449 sentetik ecza, 6 gram metamfetamin, 1 kök kenevir bitkisi, 6 litre el yapımı alkol, 47 litre etil alkol ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.