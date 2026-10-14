Karaman’da elektrik hattı için kazılan çukura giren otomobilde hasar oluştu

Karaman'da elektrik hatlarının yer altına alınması nedeniyle kazılan çukura giren otomobilin jantı eğildi, lastiği patladı.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 70 AAT 308 plakalı otomobil, bulvar üzerinde ilerlediği sırada elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları kapsamında refüj kenarına açılan çukura girdi. Otomobilin jantı eğilirken, lastiği patladı. Araç sürücüsü İ.T. ise çukura düştüğünü, tekerin patladığını söyledi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen trafik ve belediye ekipleri tarafından duba ve uyarı levhası koyularak yolda tedbir alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.