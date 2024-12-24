Karaman'da Elektrik Yangını Korku Yarattı - Son Dakika
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Karaman'da Elektrik Yangını Korku Yarattı

Karaman\'da Elektrik Yangını Korku Yarattı

Karaman'da bir inşaatın elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

24.12.2024 13:03
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Karaman'da elektrik panosuna giden kabloların tutuşması sonucu çıkan yangın sokak sakinlerini korkuttu.

Yangın, MEDAŞ tarafından Abbas Mahallesi 342. Sokak'ta bulunan bir inşaatın sigorta panosuna çekilen elektrik kablosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın sigorta panosuna çekilen elektrik kablosu biranda alev alarak yanmaya başladı. Kabloların yandığını gören sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye, polis, MEDAŞ ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesi ile yanan kablolar kısa sürede söndürülürken, sokak sakinleri derin bir nefes aldı. MEDAŞ ekibi panoda ve yanan elektrik kablosunda inceleme yaparak önlem aldı.

Elektrik kablosunun neden dolayı yandığı araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Elektrik Yangını Korku Yarattı - Son Dakika

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