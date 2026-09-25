Karaman\'da Gıda Güvenliği-1 Operasyonu\'nda minibüste 220 kilo etiketsiz incir bulundu

Karaman'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "Gıda Güvenliği-1 Operasyonu" kapsamında, halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin getirildiği ve satışının yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından 100. Yıl Bulvarı'nda M.G.'nin kullandığı minibüs durdurularak arama yapıldı. Minibüste yapılan aramada 220 kilogram etiketsiz ve bandrolsüz dökme incir, 20 kilogram kuru kayısı, 10 litre bitkisel karışımlı yağ, 135 litre zeytinyağı, 31 kilogram bal, 4 paket bitkisel karışımlı macun ve çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler, incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ürünlerden alınan numuneler, içeriklerinin ve mevzuata uygunluklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.