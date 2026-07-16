Karaman\'da Gurbetçi Adam Ölü Bulundu

Karaman'da tek başına kalan 59 yaşındaki gurbetçi adam evinde ölü bulundu.

Olay, gece saat 23.50 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın dördüncü katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bulduk'un (59) yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Bulduk'u mutfak masasının yanındaki sandalyede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde Bulduk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde, Fransa'dan Karaman'a geldiği ve evde tek başına kaldığı öğrenilen Hüseyin Bulduk'un yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bulduk'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - KARAMAN