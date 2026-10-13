Karaman’da hafif ticari araç kaza yapan otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Karaman’da hafif ticari araç kaza yapan otomobile çarptı: 2 yaralı

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Karaman’da hafif ticari araç kaza yapan otomobile çarptı: 2 yaralı
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Karaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç kazaya karışan otomobile arkadan çarptı.

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç kazaya karışan otomobile arkadan çarptı. İkinci kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı İHA muhabirinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. idaresindeki 06 EE 9878 plakalı Audi marka otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 70 DU 938 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaştığı sırada, aynı cadde üzerinde seyir halinde olan H.Y.'nin kullandığı 70 FF 785 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, kazaya karışan otomobile arkadan çarptı. İkinci kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza anı kamerada

İlk kazanın ardından ekiplerin beklendiği sırada meydana gelen ikinci kaza, olay yerini görüntüleyen İHA muhabirinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki hafif ticari aracın kaza yapan otomobile arkadan çarptığı anlar yer aldı.

"Dörtlüleri yanmadığı için göremedim"

Hafif ticari aracın sürücüsü H.Y., gazeteciye yaptığı açıklamada, "Dörtlüleri yanmadığı için göremedim. Ondan dolayı çarptım" dedi.

Kazaya karışan sürücülerden H.Ö. ise polis ekiplerine verdiği bilgide, "Audi önüme çıktı, ben de Audi'ye çarptım. Biz kendimizi apar topar kenara attık. Dayı geldi, benim aracıma çarptı" ifadelerini kullandı.

Diğer sürücü İ.S. de "Ben aşağı yoldan geliyordum, ana yola girmeye çalışıyordum. Sinyal verdim. Gelen araç bayağı uzaktaydı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKaramanKazaSon Dakika

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