Karaman'da hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

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Karaman'da 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı uygulama sırasında sahte kimlikle yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolünde şahsın sahte kimlik kullandığı ve hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

21.08.2024 13:57
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Karaman'da hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

KARAMAN - Karaman'da 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı uygulama sırasında sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devriye görevi esnasında şüphe üzerine M.S. isimli şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, verdiği kimlik ve şüpheli hareketler sergileyen şahsı detaylı inceleme yapmak üzere emniyete götürdü. Burada yapılan detaylı sorguda şahsın Ö.B. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin M.S. olduğu ortaya çıktı. Şahsın Genel Bilgi Toplama sorusunda da 3 ayrı suçtan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.S. adliyeye sevk edilmek üzere tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Karaman\'da hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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