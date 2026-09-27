Karaman'da iki aracın karıştığı kazada otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da iki aracın karıştığı kazada otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

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Karaman\'da iki aracın karıştığı kazada otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
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Karaman'da Sümer Mahallesi'ndeki kavşakta pikap ile otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle pikap karşı şeride geçerken otomobil yol kenarındaki inşaat alanına devrildi; yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından pikap karşı şeride geçerken, otomobil yol kenarındaki inşaat alanına devrildi.

Kaza, Sümer Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ö. (74) idaresindeki 70 AAJ 850 plakalı Nissan marka pikap ile Muhammet Ali T. (20) yönetimindeki 70 BH 894 plakalı Skoda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap karşı şeride geçerken, otomobil yol kenarındaki inşaat alanına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. ile pikapta yolcu olarak bulunan Emine Ö. (66) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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