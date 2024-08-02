Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kaza, Karaman-Ereğli Karayolu üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta meydana geldi. Kazaya karışan araçlarda bulunan yolcular hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumları iyi. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

02.08.2024 01:58
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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Karaman- Ereğli Karayolu üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Harun Reşit A. idaresindeki 70 ABV 202 plakalı Mercedes marka otomobil ile Şaban T. yönetimindeki 70 ABY 788 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Nigar Taban (60), Amine A., Arife A. ve Yücel A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nigar Taban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yolun tek şeridi araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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