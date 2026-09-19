Karaman'da jandarma denetiminde 20 bin sentetik hap ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da jandarma denetiminde 20 bin sentetik hap ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

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Karaman\'da jandarma denetiminde 20 bin sentetik hap ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11-18 Eylül 2026'da kent genelinde denetim yaptı; 20 bin sentetik ecza hap ve 8 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Denetimlerde aranan 37 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim ve uygulamalarda 20 bin adet sentetik ecza hap ile 8 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 11-18 Eylül 2026 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 12 bin 461 şahıs ile 5 bin 334 araç sorgulandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları kapsamında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimler sırasında yapılan aramalarda ise 20 bin adet sentetik ecza hap, 8 bin 150 gram esrar, kenevir bitkisi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikJandarmaKaramanGüncelEylülSon Dakika

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