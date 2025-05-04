Karaman\'da Jandarma Denetimleri: 28 Kişi Yakalandı

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 28 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 25 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 16 bin 86 kişi sorgulanırken, 28 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 28 kişiden 6'sı tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 21 araç trafikten men edilirken, 10 sürücünün ehliyetine el koyuldu. Denetimler esnasında 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 94 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 5 adet dinamit, sentetik ecza hap, metamfetamin, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanım aparatı, 19 karton bandrolsüz kaçak sigara, 2 adet cep telefonu, 9 adet fünye ve 2 adet tarihi eser niteliğinde küp ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN