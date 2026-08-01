Karaman'da Jandarma Denetimleri: 44 Gözaltı, 9 Tutuklama - Son Dakika
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Karaman'da Jandarma Denetimleri: 44 Gözaltı, 9 Tutuklama

Karaman\'da Jandarma Denetimleri: 44 Gözaltı, 9 Tutuklama
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Karaman'da yapılan denetimlerde 44 aranan şahıs yakalandı, 9'u tutuklandı. Uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Karaman'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde aranan 44 şahıs yakalanırken, şahıslardan 9'u tutuklandı. Uygulamalarda uyuşturucu ve kaçak ürünler de ele geçirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 24-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 15 bin 727 şahıs ile 6 bin 92 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde arandığı tespit edilen 44 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan denetimler esnasında sentetik ecza hap, kenevir bitkisi, 145 gram esrar maddesi, 1 kilo kaçak nargile tütünü, 21 litre kaçak el yapımı viski, 10 litre etil alkol, alkol aroma kiti ve 1 adet canlı keklik ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Karaman, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Jandarma Denetimleri: 44 Gözaltı, 9 Tutuklama - Son Dakika

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