Karaman'da Jandarma Saplantıları Ele Geçirdi - Son Dakika
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Karaman'da Jandarma Saplantıları Ele Geçirdi

Karaman\'da Jandarma Saplantıları Ele Geçirdi

Jandarma Karaman'da 27 suçluyu yakaladı, 118 göktaşı ve çeşitli yasadışı maddeler ele geçirildi.

29.03.2025 00:24
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Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 27 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 118 adet göktaşı olduğu değerlendirilen çeşitli boy ve ebatlarda taş ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 21 Mart- 27 Mart tarihleri arasında ekiplerin yaptığı uygulamalarda 18 bin 467 kişi sorgulanırken, 27 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 27 kişiden 13'ü tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 5 sürücüye ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapılırken 25 araç trafikten men edildi. Denetimler esnasında 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, sentetik ecza hap, 30 kilogram tütün, 22 bin 800 adet boş makaron, 3 bin 940 adet doldurulmuş makaron, 1 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet poşetleme makinesi, sentetik ecza hap, 1 adet dedektör, 203 adet sikke, 50 adet farklı boyutlarda ve ebatlarda obje, 163 adet bakır ve gümüş renkli sikke, 12 adet yüzük ve kolye parçası, 118 adet göktaşı olduğu değerlendirilen çeşitli boy ve ebatlarda taş ele geçirildi. Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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