Karaman'da Jandarma Uygulamasında 39 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Jandarma Uygulamasında 39 Aranan Kişi Yakalandı

Karaman\'da Jandarma Uygulamasında 39 Aranan Kişi Yakalandı

Karaman'da jandarma, 14-22 Şubat tarihlerinde 39 kişiyi yakaladı; 8'i tutuklandı.

23.02.2025 11:41
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Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 39 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 14 Şubat - 22 Şubat tarihleri arasında ekiplerin yaptığı uygulamalarda 16 bin 600 kişi sorgulanırken, 39 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 39 kişiden 8'i tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 10 sürücüye ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 20 araç trafikten men edilirken 3 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 4 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Denetimler esnasında 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 200 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 adet tüfek namlusu, 1 adet boş tabanca şarjörü, 1 adet kelebek bıçak, 104 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 10 adet tarihi obje, bir miktar uyuşturucu madde ile define arama malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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