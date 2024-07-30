Karaman'da kablo hırsızları çiftçi adamı isyan ettirdi - Son Dakika
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Karaman'da kablo hırsızları çiftçi adamı isyan ettirdi

Karaman'da hırsızlar, 15 gün arayla iki kez su kuyusunun bakır kablosunu keserek çaldığı çiftçiyi isyan ettirdi. Çiftçi, hırsızlığın devam etmesine ve kanunların hırsızlara yeterli cezayı vermemesine tepki gösterdi. Çalınan kablonun değeri 18 bin lira olduğu ve zararın 23 bin liraya ulaştığı belirtildi.

30.07.2024 22:11
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Karaman'da kablo hırsızları çiftçi adamı isyan ettirdi

KARAMAN - Karaman'da hırsızlar 15 gün arayla iki kez su kuyusunun bakır kablosunu keserek çaldığı çiftçiyi isyan ettirdi.

Hırsızlık olayı, Yenişehir Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasına gelen Seyfi H., kuyunun su motorunu çalıştırmak için kullandığı 90 metre uzunluğundaki bakır elektrik kablosunu bahçesinde göremeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri inceleme yaparak, parmak izi çalışması yaptı. Hırsızlığı yapan kişi veya kişilerin yakalamak için polisin çalışması devam ediyor.

"15 gün önce de çalındı"

Daha önce de bahçesinden kablo çalındığını söyleyen bahçe sahibi Seyfi H., "Bunu yapan adam kablo hırsızı. Çiftçi kuyuların başında bekleyemiyor, tarlada çalışıyor. Millet kuyuların kablosunu kesiyor. Sonra bahçe sahibi yeni kablo yaptırmak için bir sürü para harcıyor. Hırsızlık vazgeçilmez oldu. Vatandaş tembel, çalışmıyor. Kanunlarımız hırsıza cezayı az veriyor ve millet hırsızlığı meslek ediniyor. Caydırıcı bir ceza yok adam dışarı çıkıyor ve hırsızlığa devam ediyor. Benim 15 gün önce de diğer tarlamın kablosu kesilerek çalınmıştı. Ben orada kamera olmadığı için şikayette bulunmamıştım. Benim diğer bahçemi bilen şahıslar 15 gün sonra gelip benim kuyunun kablosunu kesip götürmüşler" diye konuştu.

"Kablo 18 bin lira değerinde"

Saat 14.00 sıralarında bahçesine geldiğinde kablonun çalındığını fark eden Seyfi H., "Çalınan kablo yaklaşık 90 metre ve 18 bin lira değerinde. Bu kabloyu elektrikçi gelip bağlayacak, vinç gelip kuyuyu kaldırıp tabanda ekleme yapacak bunlarla birlikte bize bunun zararı en az 23 bin lira. Şalteri indirip kabloyu makasla kesmişler çünkü zor bir şey değil. Planlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Kabloyu çalanlardan şikayetçiyim. Herkes yaptığının cezasını çeksin" dedi.

Kaynak: İHA

Karaman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da kablo hırsızları çiftçi adamı isyan ettirdi - Son Dakika

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