Karaman'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Karaman\'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan kamyonet, servis otobüsüne ve park halindeki araçlara çarptı. 2 kişi yaralandı.

12.12.2024 00:30
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Karaman'da kontrolden çıkan bir kamyonet önce servis otobüsüne, ardından da park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nefise Sultan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 70 ABS 053 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak T.A. idaresindeki 58 EU 304 plakalı servis otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet daha sonra yol kenarında park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Kazada kamyonetin sürücüsü ile park halindeki 26 KV 094 plakalı otomobilde bulunan 11 yaşındaki M.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Servis otobüsünün sürücüsü T.A., "Kamyonet ana yoldan geldi ve durmadan önce otobüse sonra da park halindeki iki araca çarptı" dedi.

Kamyonet çekiciyle yolan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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