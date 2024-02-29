Karaman'da kavga: Başına mermer taşı ile vurulan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da kavga: Başına mermer taşı ile vurulan şahıs ağır yaralandı

Karaman\'da kavga: Başına mermer taşı ile vurulan şahıs ağır yaralandı

Karaman'da Sekiçeşme Mahallesi'nde meydana gelen kavgada, Özbekistan uyruklu İlyas K. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında çıkan kavgada İlyas K.'nın başına mermer taşı ile vurulması sonucu ağır yaralandı. İlyas K., Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

29.02.2024 01:13  Güncelleme: 01:15
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Karaman'da iki kişi arasında yaşanan kavgada başına mermer taşı ile vurulan şahıs ağır yaralandı.

Kavga, akşam saat 21.00 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan Kethane Camisinin avlusunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen İlyas K. (18) ile kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir şahıs arasında eskiye dayalı husumetten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada başına mermer taşı ile vurulan İlyas K., yaralandı. İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulunan İlyas K., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı cami avlusunda inceleme yaptı.

Kavgaya karışarak kaçan şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için polis çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da kavga: Başına mermer taşı ile vurulan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

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