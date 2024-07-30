Karaman'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karaman'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Karaman'da yaşanan bir kavgada, 17 yaşındaki Yahya Akdemir kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. İddiaya göre, küfürleşme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve S.T. tarafından bıçaklanan Akdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir.

30.07.2024 12:31
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Karaman'da çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Yahya Akdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Yahya Akdemir (17) ile S.T. (18) arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda S.T. bıçakla Yahya Akdemir'i kalbinden bıçakladı. S.T. de kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akdemir, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, S.T. ile kavga sırasında orada bulunan 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Yaşanan cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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