Karaman'da kavşakta çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı, kamera o anı kaydetti - Son Dakika
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Karaman'da kavşakta çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı, kamera o anı kaydetti

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Karaman\'da kavşakta çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı, kamera o anı kaydetti
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Karaman'da Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki kavşakta iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki 35 ZV 0834 plakalı Opel marka otomobil ile Ertuğrul Y. yönetimindeki 70 ADC 446 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak yol kenarındaki beton duvara çarparak durabildi. Kazada sürücülerden Ertuğrul Y. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiHamidiye3. SayfaGüvenlikKaramanGüncelKazaSon Dakika

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