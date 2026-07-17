Karaman\'da Kaza: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Karaman'da otomobilin çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazadan sonra kaçan aracın sürücüsü ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Siyahser Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K.'nin (75) kullandığı 70 ACB 844 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazanın ardından kaçan sürücünün K.T.G. (24) olduğunu tespit etti. Korkarak kaçtığını ileri süren sürücü K.T.G., daha sonra ekiplerce gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - KARAMAN