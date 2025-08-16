Karaman\'da Kaza: Otomobil Ağaçla Çarpıp Durdu

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki üç tekerlekli bisiklet ile otomobile çarptıktan sonra kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada ağaç ortadan ikiye ayrılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. (21) idaresindeki 70 ABZ 646 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce park halindeki üç tekerlekli bisiklete çarptı. Daha sonra kaldırımı aşan otomobil ağaca ve bir başka otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç ikiye bölünürken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN