Karaman'da Kaza: Otomobil Mantar Dubaya Çarptı

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki mantar dubaya çarpması sonucu tekeri ve egzozu koptu. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (27) idaresindeki 06 AY 4865 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, refüjde bulunan beton mantar dubaya çarparak yol ortasında kaldı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol arka tekeri ile egzozu koptu. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa giren otomobilin kontrolden çıkması, savrularak refüjdeki mantar dubaya çarpması yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN