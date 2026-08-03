Karaman\'da motosiklet kazası: 5 gün sonra hayatını kaybetti

Karaman'da çöp kamyonuna çarparak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 5 gün önce Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki konteynerden çöp almak için yavaşlayan K.Ö. yönetimindeki 70 AG 693 plakalı Karaman Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna, arkadan gelen İbrahim Özer (32) idaresindeki 70 AAE 075 plakalı motosiklet çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dönüş yapmak isteyen çöp kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsüyle birlikte yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.