Karaman\'da Küçük Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Karaman'da evlerinin bulunduğu sokakta top oynarken yere düşen 6 yaşındaki çocuğun üzerinden otomobil geçti. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 373. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde arkadaşlarıyla top oynayan 6 yaşındaki Selin Güneş, bir anda yere düştü. O sırada sokaktan geçmekte olan otomobil ise küçük çocuğun üzerinden geçti. Otomobil olay yerinden ayrılırken, ağır yaralı çocuk çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Selin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, küçük çocuğun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü R.K.U.'yu (19) kamera kayıtlarından tespit ederek yakaladı. Yunus Emre Polis Merkezi'ne götürülen sürücünün küçük çocuğa çarparak üzerinden geçtiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi. - KARAMAN