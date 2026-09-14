Karaman'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Karaman\'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
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Karaman'da seyir halindeki otomobilin ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Karaman'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Şeyh Şamil Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 70 ABP 793 plakalı otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Sayfa, Karaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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