Karaman'da minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

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Karaman'da aniden yola çıkan 72 yaşındaki İdris S'ye minibüs çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

06.05.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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Karaman'da minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da aniden yola çıkan 72 yaşındaki adama minibüs çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Karaman- Konya Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki İdris S'ye, F.İ. yönetimindeki 70 C 011 plakalı minibüs çarptı. Kazada yola savrulan yaşlı adam yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Trafik ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi, kazanın olduğu yerde inceleme yaptı.

"Biranda yola atladı"

Kazayı anlatan minibüs sürücüsü F.İ., "Yaşlı adam biranda yola çıktı. Diğer araçlar çarpmamak için yolun soluna kaçtı. Ben de yolun sağ tarafına kaçmaya çalıştım, ancak bariyerlerden dolayı kurtaramadım. Daha sonra minibüsün dikiz aynası yaşlı adama çarptı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika

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