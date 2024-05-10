Karaman'da motosiklet ile bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da motosiklet ile bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Karaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile bisiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

10.05.2024 11:47
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Karaman'da motosiklet ile bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KARAMAN - Karaman'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö. yönetimindeki 70 ES 908 plakalı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahsın kullandığı bisiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve bisiklet yaklaşık 15 metre ileri savrulurken, sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman\'da motosiklet ile bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da motosiklet ile bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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