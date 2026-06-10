Karaman'da motosiklet kazası: Sürücü yara almadı - Son Dakika
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Karaman'da motosiklet kazası: Sürücü yara almadı

Karaman\'da motosiklet kazası: Sürücü yara almadı
10.06.2026 11:41
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Karaman'da gece saat 23.00'te Ferit B. (24) yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak karşı şeride savruldu. Sürücü kazayı yaralanmadan atlatırken, hatalı sollama yapan bir aracın kazaya neden olduğunu iddia etti. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Karaman'da kontrolden çıkan motosiklet kaldırımı aşarak karşı şeride savruldu. Kazayı sürücü yaralanmadan atlattı.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit B. (24) idaresindeki 70 ACF 670 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet karşı şeride savruldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Ferit B. kazayı yaralanmadan atlattı. Başka bir aracın hatalı sollama yapmasından dolayı motosikletinin kontrolünü kaybettiğini ileri süren motosiklet sürücüsü Ferit B., "Tek şerit yolda giderken sollama yasak olan yerde sollama yaptılar. Bu şeritte zaten sollama yapılmaz" diyerek tepki gösterdi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Karaman, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da motosiklet kazası: Sürücü yara almadı - Son Dakika

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