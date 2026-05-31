Karaman\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Karaman'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karaman- Mersin kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan D. (23) idaresindeki 01 APG 073 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN