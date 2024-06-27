Karaman'da Motosiklet Kazası: Sağlık Çalışanı Yardıma Koştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Motosiklet Kazası: Sağlık Çalışanı Yardıma Koştu

Karaman'da meydana gelen bir motosiklet kazasında yaralanan kadının yardımına ilk olarak Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı koştu. Kazayı gören sağlık çalışanı, yaralı kadının yanında kalarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

27.06.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da otomobil ile çarpışması sonucu yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü kadının yardımına ilk olarak Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı koştu.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 70 ER 599 plakalı Hyundai marka otomobil ile Z.A'nın kullandığı 70 ABJ 412 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Z.A. isimli genç kadın yere savrularak yaralandı. Kazayı gören Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı ise hemen yaralının yardımına koştu. Kazanın şokunu yaşayan genç kadını ambulans gelene kadar sağlık çalışanı sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı görüntülemeye çalışan gazeteciye ise çevredeki bazı vatandaşlar "Kameraya çekmeyin. Çekilmesini istemiyor" şeklinde tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan genç kadın olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Karaman, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Motosiklet Kazası: Sağlık Çalışanı Yardıma Koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:34:38. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Motosiklet Kazası: Sağlık Çalışanı Yardıma Koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement