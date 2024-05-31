Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'ın Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.05.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Ahmet Yesevi Mahallesi 833. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (17) yönetimindeki 70 FN 737 plakalı motosiklet ile H.B. idaresindeki 70 AAF 750 plakalı Proton marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü H.B., "Ben yukarıdan geliyordum, tam sağa dönecekken arkadaş sağdan geldi ve bir anda çarptı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Ahmet Yesevi Mahallesi, Motosiklet, Karaman, trafik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement